Calcio: Conte telefona a Kane dopo il record di gol con il Tottenham, ‘mi hai reso orgoglioso’

Febbraio 6, 2023

Londra, 6 feb. – (Adnkronos) – Una telefonata speciale dopo un record speciale: Harry Kane diventa il miglior bomber nella storia del Tottenham grazie al gol contro il Manchester City che è valsa agli Spurs la vittoria per 1-0 contro i campioni d’Inghilterra e al termine del match, negli spogliatoi, arriva la chiamata di Antonio Conte. “Mi hai reso orgoglioso, sono davvero felice”, dice l’allenatore che si trovava in Italia dopo l’operazione alla cistifellea. Poi aggiunge: “Parla con la squadra, sono molto contento ed orgoglioso”. Con il gol al City, Harry Kane è diventato ufficialmente il miglior marcatore di sempre nella storia del Tottenham. Una rete che porta tre punti importantissimi in chiave Champions e permette al centravanti e capitano degli Spurs di superare Jimmy Greaves stabilendo il nuovo primato a 267 reti. Non solo: il bomber della nazionale inglese ha raggiunto quota 200 gol in Premier League salendo sul podio nella classifica dei migliori marcatori di sempre. Adesso nel mirino c’è Wayne Rooney a quota 208, più staccato il primo posto di Alan Shearer a 260.