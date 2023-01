Calcio: continuano le interviste di Dazn Heroes, tocca a Raspadori ‘L’azzurro addosso’

Gennaio 11, 2023

Roma, 11 gen. – (Adnkronos) – Continuano le interviste di Dazn Heroes, il format della piattaforma di intrattenimento e live streaming sportivo in cui i campioni del calcio contemporaneo si raccontano. Da oggi, mercoledì 11 gennaio, arriva in esclusiva in app ‘L’azzurro addosso’, un’intervista speciale a Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli e della nazionale italiana, con cui si è laureato campione d’Europa nel 2021.

L’ambizione e la determinazione, il senso di responsabilità a indossare la maglia azzurra, la sua crescita sotto l’egida dei suoi allenatori, da De Zerbi a Spalletti, che ne apprezzano l’aspetto tattico e tecnico: ‘Jack’ Raspadori racconta la scelta che lo ha portato dall’Emilia Romagna al Napoli, tra il tifo intenso e l’emozione di scendere in campo con il numero 81, ricordando i valori familiari e il doppio binario della sua vita tra calcio e studio. ‘Dazn Heroes: L’azzurro addosso’ anticipa l’attesissimo match tra Napoli e Juventus di venerdì 13 gennaio, trasmesso in esclusiva da Dazn alle 20:45, con telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.