Calcio: Coppa del Mondo femminile 2023 arriva a Venezia per il Trophy Tour

Maggio 12, 2023

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Il trofeo della Coppa del Mondo femminile Fifa 2023 arriva a Venezia. Il Trophy Tour che accompagna la marcia di avvicinamento alla fase finale in programma dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e Nuova Zelanda, iniziato in Giappone nel febbraio scorso, fa tappa in Italia, per fare poi ritorno a giugno nei due Paesi che ospiteranno la competizione. L’evento, moderato dalla giornalista Barbara Cirillo, si svolgerà martedì 16 Maggio alle ore 11.30 presso l’Aula magna dell’Ateneo Veneto”. Lo annuncia con un comunicato la Figc.

“Saranno presenti il vicesindaco di Venezia Andrea Tomaello, il segretario accademico dell’Ateneo Alvise Bragadin, il segretario generale della Figc Marco Brunelli, la Ct della Nazionale femminile Milena Bertolini, la Legend Figc ed ex Azzurra Ilaria Mauro, le ambasciatrici Margaret Twomey (Australia) e Jacqueline Frizelle (ambasciatrice designata Nuova Zelanda), il co-owner del Venezia Fc Douglas Fay e il Board Member Ivan Cordoba. Saranno inoltre presenti una delegazione della prima squadra femminile e del settore giovanile arancioneroverde. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.30, la Coppa del Mondo sarà esposta in Piazza San Marco dove gli appassionati potranno ammirarla da vicino e scattare una foto ricordo”.