Calcio: Coppa Italia, Juventus-Lazio 1-0, bianconeri in semifinale con l’Inter**

Febbraio 2, 2023

Torino, 2 feb. – (Adnkronos) – La Juventus è in semifinale di Coppa Italia, grazie al successo per 1-0 sulla Lazio all’Allianz Stadium di Torino. A decidere il match la rete di Bremer al 44′. I bianconeri affronteranno in semifinale l’Inter.