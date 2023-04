Aprile 3, 2023

Roma, 3 apr. – (Adnkronos) – Davide Massa è l’arbitro designato per Juventus-Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia Frecciarossa in programma domani sera alle 21 all’Allianz Stadium. L’altra semifinale tra Cremonese e Fiorentina, in programma mercoledì 5 aprile alle 21 allo stadio ‘Zini’, sarà invece diretta da Maurizio Mariani.