Calcio: Coppa Italia, Mourinho non batte Sarri da due anni ma per bookie quote derby in equilibrio

Gennaio 9, 2024

Roma, 9 gen. – (Adnkronos) – Dopo aver eliminato Genoa e Cremonese agli ottavi di finale, Lazio e Roma sono pronte ad affrontarsi nei quarti di finale di Coppa Italia e nel secondo derby stagionale. L’equilibrio che ha caratterizzato il match d’andata in campionato si riflette sulle quote di William Hill e Snai: i giallorossi partono lievemente favoriti tra 2,70 e 2,80, nonostante l’ultima e unica vittoria di Mourinho su Sarri risalga al 3-0 di marzo 2022. I biancocelesti inseguono nelle quote tra 2,85 e 2,87, mentre il pareggio, con il prolungamento del match ai supplementari, si gioca a 2,90. Proposta a 4,75, invece, l’ipotesi calci di rigore.

Gli esperti di Planetwin365 prevedono un derby teso e bloccato, sulla scia degli ultimi tre precedenti: vale 1,50 l’ipotesi Under, nettamente in vantaggio sull’Over, in lavagna a 2,41; avanti anche il No Goal (1,77) sul Goal (1,93). Incidono, oltre allo 0-0 di novembre scorso, i due derby poveri di gol dello scorso anno, entrambi vinti 1-0 dalla Lazio. A bassa quota anche il Risultato Esatto Multi Esiti 0-0;1-1;0-1;1-0, fissato a 1,68.

A segno nell’ultima di campionato contro l’Atalanta e già decisivo negli ottavi contro la Cremonese, Paulo Dybala è a caccia del primo gol nella stracittadina romana, opzione in lavagna a 4. Il timbro del suo compagno di reparto, Romelu Lukaku, si gioca a 3,25, mentre una rete di Lorenzo Pellegrini, ultimo a segnare ai cugini, vale 6 volte la posta. Tra le fila della Lazio, in pole a 3,50 c’è Valentin Castellanos, seguito dalla batteria di esterni a disposizione di Sarri: offerti a 5 Felipe Anderson, Mattia Zaccagni, Pedro e Gustav Isaksen.