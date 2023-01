Gennaio 12, 2023

Firenze, 12 gen. – (Adnkronos) – La Fiorentina si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Torino. Tra le mura amiche dello stadio ‘Artemio Franchi’ i viola sconfiggono 1-0 la Sampdoria. A decidere il match la rete di Antonin Barak al 25′. I blucerchiati chiudono la partita in dieci per l’espulsione di Murillo al 93′ per doppia ammonizione.