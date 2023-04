Aprile 6, 2023

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo per la “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo” in occasione della semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter.