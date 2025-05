Calcio: cordoglio della politica per la morte di Pellegrini, La Russa ‘figura centrale per Inter’

31 Maggio 2025

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – Cordoglio dal mondo politico per la morte dell’ex presidente dell’Inter, Ernesto Pellegrini, con una prese di posizioni bipartisan per quanto riguarda il tifo. Il presidente del Senato Ignazio La Russa, noto per la sua fede nerazzurra, parla di un “uomo di visione e profonda umanità, figura centrale nella storia dell’Inter. Alla guida del Club per oltre un decennio, ha saputo coniugare passione, stile e rispetto, lasciando un’impronta indelebile nella memoria nerazzurra e non solo”.

Il senatore leghista Claudio Borghi parla di “un grande uomo, un grande milanese, un esempio di imprenditore illuminato e attento alla solidarietà. Ha fatto più lui in silenzio per i poveri di Milano che tutti quelli davanti alle telecamere”. Il vicepremier Matteo Salvini, tifoso del Milan, parla di “una brutta notizia. Ci lascia un grande imprenditore e grande uomo di sport”.