Calcio: Cremonini bacia la Coppa del Bologna, ‘per il mio babbo’

15 Maggio 2025

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Questo momento era per il mio babbo. Sono andato a dargli un bacio al cimitero di San Lazzaro la sera prima che questi ragazzi la vincessero anche per lui. Viveva le partite con la mia stessa adrenalina e sofferenza”. A scriverlo nelle sue stories di Instagram è Cesare Cremonini, grandissimo tifoso del Bologna, postando insieme al commento una foto in cui, al fianco del capitano del team Lorenzo De Silvestri, bacia la foto della Coppa Italia, vinta ieri dalla sua squadra contro il Milan. Il cantautore, che non si è perso una partita dei felsinei durante tutto il campionato, ringrazia poi il team del Bologna: “Grazie ragazzi, grazie. Grazie @lollodesi”, scrive Cremonini.