Calcio: Cristante, ‘vogliamo tornare in finale di Europa League e vincere’

Febbraio 21, 2024

Roma, 21 feb. – (Adnkronos) – “Andare in finale di Europa League è uno dei nostri obiettivi. La squadra è forte, stiamo giocando bene e ci stiamo trovando benissimo con l’allenatore, vogliamo tornare in finale e vincere. Ci proveremo fino alla fine”. Lo dice il centrocampista della Roma Bryan Cristante in conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno del playoff di Europa League con il Feyenoord. “Giocando tante partite europee guadagni consapevolezza e conosci i dettagli che in match così delicati possono fare la differenza -aggiunge Cristante-. Abbiamo una bella consapevolezza, sappiamo quale scelta fare nel momento delicato. Dobbiamo mettere tutta l’esperienza che abbiamo per passare il turno domani”.