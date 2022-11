Calcio: Curva Nord Inter, ‘il tifo non si ferma e sarà più forte di prima’

Novembre 4, 2022

Milano, 4 nov. – (Adnkronos) – “Mercoledì prossimo, in occasione di Inter Bologna, la Curva Nord non potrà portare allo stadio il solito materiale. Vietati dalla questura: striscioni, bandieroni, tamburi e megafoni… Al di là dei divieti, per noi sarà comunque l’occasione per tornare a fare quello che meglio ci riesce e più ci compete: INCITARE LA SQUADRA. Anche perché siamo convinti che è proprio quello che Vittorio vorrebbe. Il tifo non si ferma quindi. Il tifo ci sarà e sarà più forte di prima”. Così la Curva Nord dell’Inter in una nota sul proprio account Facebook. “Chiediamo quindi a tutti gli interisti del secondo anello verde di vestirsi di neroazzurro (maglietta squadra o altro) e di indossare una sciarpa per colorare ugualmente il settore. Uniti, fieri, mai domi. Avanti Interisti, Avanti Curva Nord”, conclude il comunicato.