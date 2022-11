Ottobre 30, 2022

Milano, 30 ott. – (Adnkronos) – “La Curva Nord piange la scomparsa di Vittorio, per tutti ‘Lo Zio’ . In questi interminabili attimi di buio e dolore è solo tempo di silenzio. Le nostre condoglianze alla famiglia”. Così la Curva Nord dell’Inter, sulla propria pagina Facebook, all’indomani della morte a 69 anni dello storico capo ultrà Vittorio Boiocchi, ucciso in un agguato nella serata di ieri a Milano.