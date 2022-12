Calcio: Danilo, ‘Juve società seria, si sistemerà tutto, noi dobbiamo tornare a vincere’

Dicembre 30, 2022

Torino, 30 dic. – (Adnkronos) – “Ho trovato una squadra e uno staff tranquilli, stiamo lavorando con la testa giusta, dobbiamo fare il nostro lavoro al meglio in campo perché non controlliamo noi quello che accade fuori. Sono sereno, la Juve è una società seria e sistemerà tutto. Noi dobbiamo spingere e tornare a vincere”. Così Danilo ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 in amichevole con lo Standard Liegi all’Allianz Stadium.

“Oggi è stato bello tornare a casa e ritrovare i nostri tifosi, siamo tornati tre giorni fa ed era importante fare qualche minuto in modo da essere in condizione il 4 gennaio -aggiunge il 31enne difensore brasiliano-. Il nostro pensiero è quello di avere l’atteggiamento avuto fin qui, dieci punti dal Napoli sono tanti. Loro stanno facendo una stagione brillante, noi dobbiamo fare il nostro lavoro e fare tutto il possibile”.