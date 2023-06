Calcio: Danone Nations Cup, domenica a Coverciano la finale della settima edizione

Giugno 14, 2023

Firenze, 14 giu. – (Adnkronos) – Si disputa domenica 18 giugno, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, la Finale della settima edizione della Danone Nations Cup, la manifestazione Under 12 organizzata da Danone e FIGC – Settore Giovanile e Scolastico. A sfidarsi nella fase nazionale, che in Italia è riservata esclusivamente alle formazioni femminili dal 2016, le squadre vincitrici della fase interregionale: S.S.C. Bari, F.C. Internazionale, ACF Fiorentina e Parma Calcio 1913.

L’evento, che eleggerà le vincitrici della Danone Nations Cup, è inserito nel contesto del Grassroots Festival organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC: la cornice ideale per un’attività che, come la Danone Nations Cup, ha lo scopo di promuovere e valorizzare il calcio femminile.

La Finale di Coverciano sarà preceduta dagli SGS Grassroots Awards – l’evento di premiazione delle Società e dei soggetti che svolgono attività nello sviluppo del calcio giovanile di base – che si terranno il 17 giugno presso il Palaterme di Montecatini Terme. In occasione della cerimonia, sarà conferito il ‘Premio Empowerment femminile’ di Danone dedicato alla parità di genere, un riconoscimento che premierà una donna (calciatrice, allenatrice, dirigente) che ha contribuito a generare valore e crescita nel mondo del calcio giovanile.

“La Danone Nations non è solo una manifestazione calcistica, ma uno straordinario progetto di formazione e valorizzazione delle enormi potenzialità femminili in tutti i campi, come quello dello sport. Una manifestazione con la quale Danone insieme a FIGC si impegna, dal 2016, a sostenere la crescita delle giovani calciatrici, rendendole protagoniste di un cambiamento culturale positivo per la nostra società”, ha dichiarato Sonia Malaspina, Direttrice HR Danone Italia & Grecia. “La parità di genere è un tema caro a noi di Danone e, a conferma di ciò, siamo orgogliosi di conferire il ‘Premio Empowerment femminile’ in occasione degli SGS Grassroots Awards”.

“Nel weekend del Grassroots Festival celebriamo la festa del calcio di base, in cui l’attività femminile, tra le altre, ha un ruolo particolarmente importante per lo sviluppo del nostro movimento”, ha spiegato Vito Tisci, Presidente del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. “Con Danone abbiamo intrapreso da anni un percorso di condivisione di valori e siamo felici di accogliere nel Centro Tecnico Federale di Coverciano, la casa della Nazionale, le giovani atlete di Bari, Fiorentina, Inter e Parma. Per le ragazze sarà un’esperienza unica di crescita tecnica e personale, speriamo la prima di tante che scandirà le loro carriere, ma soprattutto le loro vite”.

L’edizione della Danone Nations Cup di quest’anno ha visto la partecipazione di 131 società, 9 in più del 2022 – club professionistici di Serie A, Serie B e Lega Pro, società di Serie A e Serie B femminile, società riconosciute come club giovanili di 3° livello che hanno attivato il progetto relativo allo sviluppo dell’attività femminile, società femminili riconosciute come club di 2° livello e delle società inserite nel progetto delle Aree Sviluppo Territoriali (AST) per lo sviluppo dell’attività femminile – un segnale forte che conferma l’importanza del calcio femminile in Italia. La Danone Nations Cup, è un progetto che va ben oltre la semplice competizione calcistica e che promuove tra le atlete valori come il fair play, il rispetto dell’avversario, l’integrazione tra culture diverse, la socializzazione, lo spirito di gruppo e uno stile di vita sano.