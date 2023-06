Calcio: Darmian, ‘conosco il City, dovremo essere bravi, determinati e attenti’

Giugno 9, 2023

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Ho avuto modo di incontrare diverse volte il City, penso che sappiamo tutti le qualità che hanno, sono una grandissima squadra e dovremo essere bravi, determinati e attenti”. Lo dice Matteo Darmian, difensore dell’Inter, durante la conferenza stampa della vigilia della finale di Champions League di domani. “Diverso modo di giocare? -aggiunge il difensore- sicuramente noi, come abbiamo sempre fatto quest’anno, cercheremo di portare avanti le nostre idee. A quelle uniremo tanto cuore, tanto sacrificio, che saranno fattori determinanti in una partita come quella di domani. Sicuramente sarà una partita speciale, oltre a essere una finale di Champions io ho giocato nello United (come Lukaku, ndr) e sarà speciale. Sicuramente faremo di tutto per noi, per la società, per noi giocatori, per lo staff e per i tifosi”.

“Nell’attesa ci sono tante emozioni che ci portiamo dentro per una partita così importante. Veniamo da un finale di stagione buono, siamo in un buon momento a livello fisico e mentale, lo dovremo dimostrare domani fin dal primo minuto. Conosciamo bene le loro qualità, dovremo essere bravi a gestire i momenti. Ci saranno fasi in cui dovremo alzarci e altre in cui dovremo abbassarci. L’ambizione è quella di vincere, il nostro obiettivo è quello. Nell’Inter molti azzurri? -conclude Darmian- è una cosa importante avere diversi giocatori italiani. Ce ne sono tanti di varie nazionalità, penso che siamo un grande gruppo. Stiamo bene insieme e c’è un grande affiatamento, l’abbiamo dimostrato”.