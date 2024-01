Calcio: D’Aversa, ‘ottima prestazione del Lecce, c’è rammarico per il risultato’

Gennaio 14, 2024

Roma, 14 gen. – (Adnkronos) – “C’è stata un’ottima prestazione, peccato non aver concretizzato le occasioni create. Il rammarico è per il risultato non per la prestazione”. L’allenatore del Lecce, Roberto D’Aversa, commenta così la sconfitta per 1-0 all’Olimpico con la Lazio. “La Lazio una volta passata in vantaggio è stata brava a chiudere gli spazi, a lavorare in maniera compatta ma ci sono state occasioni anche quando siamo stati sotto. La squadra ha giocato con personalità, l’atteggiamento mi è piaciuto”, aggiunge D’Aversa al microfono di Dazn.