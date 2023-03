Calcio: Dazn, ecco Missione Wembley con Diletta Leotta e Loris Karuis

Marzo 2, 2023

Londra, 2 mar. – (Adnkronos) – Il 26 febbraio scorso, Loris Karius è tornato a giocare dopo due lunghissimi anni di stop, in occasione della finalissima di Carabo Cup, quando lo stadio di Wembley ha ospitato la sfida tra Manchester United e Newcastle. Per questa occasione Dazn ha realizzato Diletta Missione Wembley, un vlog – disponibile da oggi in app – con protagonista Diletta Leotta e Loris Karius. La conduttrice vola a Londra per raccontare una storia di sport ma anche di rivalsa personale, quella di Loris Karius che torna a giocare una finale dopo quella del 26 maggio 2018, quando a Kiev perse – con la maglia del Liverpool – il match di Champions League contro il Real Madrid: una partita che lo ha reso noto per i due errori che costarono ai Reds la coppa dalle grandi orecchie.

Dai nervi tesi della vigilia all’entusiasmo delle migliaia di tifosi del Newcastle in trepidante attesa, Diletta Missione Wembley regala uno sguardo dietro le quinte di questo grande evento sportivo raccontando l’uomo e il calciatore – Loris Karius – il tifo e le emozioni del grande calcio. La notte di Wembley ha visto trionfare il Manchester United grazie alle reti di Casemiro e Rashford, ma il vlog non si ferma a raccontare la festa dei Red Devils in campo, porta anche i tifosi dietro le quinte con le sensazioni di Karius, che si racconta a fine partita: “Alla fine, so quanto valgo. E so quanto vale il lavoro che faccio ogni giorno. Non ho mai dubitato di me stesso. Non ho mai ascoltato le persone che dubitavano di me. Non sono sorpreso dalla mia prestazione di oggi perché so quali sono le mie qualità”.