Calcio: Dazn, stasera torna Open Var, sarà analizzato il gol di Pulisic in Genoa-Milan

Ottobre 23, 2023

Milano, 23 ott. – (Adnkronos) – Nel post-partita di Fiorentina-Empoli di stasera torna l’appuntamento con Open Var in esclusiva su Dazn durante Supertele – Leggero come un Pallone – il Monday show presentato da Pierluigi Pardo. Durante la puntata, spazio ad analisi e approfondimenti grazie agli audio esclusivi dei colloqui degli arbitri e dei Video Assistant Referees, abbinati alle immagini per capire, grazie ai rappresentanti Aia come arbitri e Var hanno interagito sugli episodi che hanno caratterizzato l’ottava giornata di campionato di Serie A. Tra gli episodi di Open Var, verrà analizzato – con la visione del video Var inedito – anche il gol di Pulisic nella partita tra Genoa e Milan.