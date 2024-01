Calcio: De Laurentiis, ‘avevo promesso un premio in caso di vittoria, ci sarà lo stesso’

Gennaio 22, 2024

Riad, 22 gen. – (Adnkronos) – “No, sono molto contento, sono entrato nello spogliatoio. Li ho ringraziati, perché hanno dato molto: gli avevo promesso un premio se avessimo vinto e ho detto che un premio ci sarà lo stesso. Hanno dimostrato di essere squadra, a me dispiace per i tifosi perché quando si perde c’è rammarico”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa dopo la sconfitta per 1-0 con l’Inter nella finale della Supercoppa italiana.

“Vedo un Napoli che, pure in attesa che entrino le nuove forze dal mercato, cioè i due giocatori che sono arrivati e non hanno avuto tempo di allenarsi, oltre ad altri due che arriveranno, più Olivera, Anguissa e Osimhen, vedo un Napoli dicevo che sta trovando la strada giusta. L’Inter è prima in classifica: non abbiamo sfigurato, mi è sembrata una strada sempre forte ma imprecisa. Ai tifosi dico di stare sereni e calmi, perché il Napoli sta tornando”, aggiunge De Laurentiis.