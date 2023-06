Giugno 19, 2023

Napoli, 19 giu. – (Adnkronos) – “Con Osimhen abbiamo già parlato prima che organizzassi la festa scudetto del Napoli, mi sembrava una giusta priorità. Con lui siamo in linea di massima d’acccordo per un prolungamento di ulteriori due anni. Per quanto riguarda gli altri giocatori, dovremo vedere e studiare tutto con Rudi”. Lo dice il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore azzurro Rudi Garcia alla reggia di Capodimonte.