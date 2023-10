Calcio: De Laurentiis, ‘Giuntoli ottimo professionista, sorpreso sia andato alla Juve’

Ottobre 19, 2023

Napoli, 19 ott. – (Adnkronos) – “Il colpo Kvaratskhelia non è suo, è stata una segnalazione a mio figlio Edoardo che poi è arrivata a Giuntoli. Lui qui ha indovinato tanti giocatori e ne ha sbagliati altrettanti, così va nella vita: è un ottimo professionista che è andato alla Juve con mia grande sorpresa”. Lo dice il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis su Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo degli azzurri, ora alla Juventus. “Giuntoli da sei mesi si era messo in branda, mi continuava a ripetere: mi mandi alla Juventus? E io gli dicevo: cos’è questa storia, improvvisamente sei diventato un sostenitore della Juve? Qui abbiamo sempre considerato la Juve nemica sportiva numero uno… è un altro film, questo! Un direttore sportivo deve avere la cultura dell’umiltà e del lavoro, e lui ce l’aveva”, aggiunge il numero uno del club partenopeo parlando con i giornalisti al centro sportivo di Castelvolturno.