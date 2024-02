Calcio: De Laurentiis, ‘ho portato il Napoli davanti alla Juve senza imbrogliare’

Febbraio 7, 2024

Napoli, 7 feb. – (Adnkronos) – “In una città dove ci sono stati diversi fallimenti, io vi ho portato diverse volte in Europa, anche sopra la Juventus, senza imbrogliare. Mando a quel paese tutti perché non ho scheletri nell’armadio come miei colleghi che stanno zitti quando dovrebbero parlare. Io non sono l’uomo del compromesso. Se io fossi il problema, mi sarei già fatto da parte. Io non ho un brutto carattere, chi mi conosce dice che sono adorabile. Pensate che mia moglie sarebbe rimasta con me per 50 anni?”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa dal centro sportivo di Castelvolturno.

“Quando ho preso Giuntoli, nessuno si è chiesto chi fosse. Lui è cresciuto per otto anni con noi, nascondendomi che fosse uno juventino sfegatato. Se l’avessi saputo, non l’avrei trattenuto. Io gli voglio bene e sarò sempre pronto a dargli una mano, ma certe cose non le tollero”, aggiunge il numero uno del club azzurro.