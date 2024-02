Calcio: De Laurentiis, ‘Motta era tra i possibili allenatori ma mi disse di voler andare all’estero’

Febbraio 7, 2024

Napoli, 7 feb. – (Adnkronos) – “Thiago Motta era nella lista dei possibili allenatori da Napoli, ma già in una conversazione di circa 6 ore a Roma mi disse che lui puntava ad allenare squadre di cui non dico il nome fuori dall’Italia”. Lo dice il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa nel centro sportivo azzurro a Castelvolturno. “Quando tu vai a scegliere un allenatore bisogna essere convinti in due -sottolinea De Laurentiis-. Quando è venuto da me l’avvocato di Luis Enrique siamo stati 3 giorni a parlare, poi ha preferito il Psg, ci sono dei club che essendo più blasonati hanno più attrazione e io non mi arrabbio mai. Vedi anche Dragusin, al quale ho offerto più soldi del Tottenham, ha preferito l’Inghilterra anche rispetto al Bayern Monaco, non puoi combattere”.