Calcio: De Laurentiis, ‘Napoli con bilancio in attivo sfida squadre con un miliardo di debiti’

Febbraio 7, 2024

Napoli, 7 feb. – (Adnkronos) – “Io voglio vincere il più possibile e dare dignità al Napoli ma combattiamo in un contesto che è sbagliato. Ci sono tante modifiche da fare nel calcio, noi siamo l’unica squadra italiana che ha un bilancio in attivo ma che gioca contro squadre indebitate a quasi un miliardo che non potrebbero nemmeno iscriversi. Ce la mettiamo tutta ma fatturiamo il 50% di quello che fatturano Inter, Juve e Milan. Noi dobbiamo essere perfetti”. Lo dice il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in conferenza stampa dal centro sportivo degli azzurri a Castelvolturno.