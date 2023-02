Febbraio 8, 2023

Napoli, 8 feb. – (Adnkronos) – “Non è in vendita! I nostri giocatori sono richiesti, ma non devo vendere nessuno. Non abbiamo debiti”. Lo dice il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, al quotidiano tedesco ‘Bild’ in merito al futuro di Victorn Osimhen, obiettivo di mercato di tante big europee.