Settembre 30, 2023

Lecce, 30 set. – (Adnkronos) – “Sono sempre stato sereno e tranquillo, non ho mai avuto dubbi”. Queste le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis uscendo dallo stadio di Via del Mare di Lecce dopo la vittoria per 4-0 sui giallorossi di Roberto D’Aversa.