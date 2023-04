Calcio: De Laurentiis su scontri al Maradona, ‘serve la legge Thatcher’

Aprile 4, 2023

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “E’ una storia che dura da 50 anni, finché non si prende la legge della Thatcher, mutandola in Italia, avremo sempre questi problemi”. Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine del convegno “Verso lo stadio del futuro” organizzato dalla Serie A al Coni, commentando quanto successo al Maradona con gli scontri tra tifosi azzurri in curva. “Quelli non sono veri tifosi, sono delinquenti ai quali si permette di andare allo stadio, mortificando famiglie e veri tifosi con episodi che sono sotto gli occhi di tutti”, ha concluso il numero uno azzurro.