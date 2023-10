Calcio: De Laurentiis, ‘Supercoppa in Arabia? Da deficienti, non voglio boicottare ma ragionare’

Ottobre 10, 2023

Roma, 10 ott. – (Adnkronos) – “Avete visto quello che sta succedendo in Israele? Potreste immaginare che ci sia un blocco aereo su quei territori? Ragazzi, vi siete resi conto che con quattro aerei portiamo la bellezza di 120 giocatori che valgono quello che valgono? Ma siete deficienti. Tutto questo per guadagnare pochi milioni in più? Facciamola all’Olimpico, perché dobbiamo andarci a rompere le scatole là? Non è che voglio boicottare: ho solo detto ‘ragionate’”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, nel corso del suo intervento a un convegno organizzato all’Università Luiss di Roma, in merito alla Supercoppa italiana, prevista a Riad in Arabia Saudita dal 21 al 25 gennaio.