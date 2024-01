Calcio: De Rossi, ‘me la giocherò fino alla morte per rimanere alla Roma’

Gennaio 19, 2024

Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “Il contratto? I presidenti Dan e Ryan sono stati chiarissimi sulla durata del contratto e sul tenore della mia permanenza qui. Ho detto ‘va benissimo’, mettete la cifra e voglio solo un bonus per la Champions. Non era in bianco ma avrei firmato in bianco, alla cifra che hanno messo, non farò naturalmente tutta la carriera così, ma l’unica cosa che gli ho chiesto è di trattarmi da allenatore, non da leggenda, non da ex giocatore, non voglio fare il giro di campo con Romolo. Me la giocherò fino alla morte per rimanerci qui e credo siano soddisfatti di questo, voglio guadagnarmi sul campo la mia conferma in modo pulito”. Queste le parole del nuovo tecnico della Roma Daniele De Rossi alla prima conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Verona.

“Se ra il momento giusto per tornare a casa? Ci sono uomini che rifiutano e uomini che si buttano dentro. Non è solo voler tornare a mettere la felpa, questione di vezzo, uno fa anche dei ragionamenti sulla squadra e sono sicuro sia una squadra forte e penso che il lavoro che dovremo affrontare dovrà portarci a fare bella figura, anche a me come sviluppo di carriera”, ha aggiunto De Rossi.

All’ex centrocampista nel suo nuovo ruolo piacerebbe essere per quanto fatto in campo e per come ha fatto giocare la squadra. “Sai se Guardiola dicesse ‘il mio calcio’ potremmo stare a sentire che intende perché ha quel soffio di genialità, come sarebbe per De Zerbi o per Simeone o Conte, allenatori che hanno spostato qualcosa nel calcio. Ci sono allenatori per cui anche ad occhi chiusi riconosci la mano dell’allenatore. Se la nostra squadra alla fine di questo percorso sarà riconoscibile e i giocatori si riconosceranno in questo sarò contento, se la mia squadra fosse in grado di raggiungere risultati e giocare bene sarei contento”.