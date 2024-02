Calcio: De Rossi promuove la Roma, ‘buona prestazione da parte di tutti’

Febbraio 15, 2024

Rotterdam, 15 feb. -(Adnkronos) – “Era una partita difficile, l’avevamo letta così. Loro con la palla al piede sono fastidiosi, chiedo sempre aggressività, ma oggi servivano anche corsa e gamba. Penso che la prestazione sia arrivata, pur sapendo che ci sono dei momenti di normale sofferenza. Lukaku? Si parla di uno dei più forti al mondo in quel ruolo. Se continua a tirare il gol lo fa, è nato segnando gol. Sono contento sia dell’atteggiamento che delle sue prestazioni, come di tutti gli altri”. Così l’allenatore della Roma Daniele De Rossi, al microfono di Sky Sport, dopo il pareggio per 1-1 in trasferta con il Feyenoord nell’andata del playoff di Europa League.

“Sul loro gol non voglio sottolineare l’errore di nessuno -sottolinea De Rossi-. Di base è un errore mio, perché non c’è tempo per fare tutto quello che vorremmo e, se prendiamo spesso gol così, vuol dire che sono io che devo intervenire. Ora tornerà Ndicka, avremo il modo di ritoccare questo fondamentale”. Infine un commento su Jannik Sinner, in campo anche lui a Rotterdam e qualificato ai quarti di finale del torneo Atp 500: “Ha tante qualità, oltre a quelle tennistiche ce ne sono diverse anche umane. È educato, posato, moderato. Vuol dire che lavora tanto e cerca sempre di migliorarsi. I grandi campioni che ho incontrato in carriera erano tutte persone molto umili”.