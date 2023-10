Calcio: De Siervo, ‘accordo con Sky e Dazn è da 900 milioni all’anno’

Ottobre 23, 2023

Milano, 23 ott. – (Adnkronos) – “L’assegnazione anticipata dei diritti è un fatto nuovo, abbiamo lavorato con largo anticipo per trovare con i broadcaster le soluzioni migliori. La base è di 900 milioni di euro annui di cui 700 da Dazn e 200 da Sky per cinque anni. La difficoltà era raggiungere certi obiettivi in un mercato taglieggiato dalla pirateria, abbiamo cercato di ottenere il massimo, con tutte le verifiche questa è stata la migliore condizione economica possibile”. Lo dice l’amministratore delegato della Lega di A, Luigi De Siervo, dopo l’Assemblea di Lega che ha assegnato i diritti tv della Serie A ancora a Dazn e Sky dalla stagione 2024/25 alla stagione 2028/29. “Inoltre, attraverso le revenue sharing con Dazn i ricavi per la Lega Serie A potrebbero anche superare di gran lunga quella del triennio precedente e raggiungere il miliardo di euro”, aggiunge De Siervo.