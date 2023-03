Calcio: De Sisti, ‘derby di Roma incerto come non mai, chi vince va in Champions’

Marzo 14, 2023

Roma, 14 mar. – (Adnkronos) – “Il derby si prospetta apertissimo e incerto come non mai ed è impossibile individuare un favorito. Sono convinto che chi uscirà vincitore, io ovviamente spero la Roma, prenderà lo slancio per arrivare tra le prime quattro e qualificarsi alla prossima Champions League”. Così all’Adnkronos l’ex centrocampista della Roma Giancarlo De Sisti in vista del derby della Capitale, in programma domenica prossima alle 18. “La stracittadina non è una partita come le altre, la componente psicologica e motivazionale è preponderante -aggiunge il vice campione del mondo del 1970-. Mi aspetto molto nervosismo in campo e gioco non esaltante anche se mi auguro di sbagliare. Penso che possa essere decisa dalla giocata di un campione: da parte giallorossa penso Dybala in particolare e da quella biancoceleste mi viene in mente, se giocherà, Immobile”. Secondo De Sisti l’assenza dell’allenatore della Roma José Mourinho in panchina non sarà determinante. “Il portoghese è un grande tecnico ma la differenza la fanno i giocatori, sono loro che determinano l’andamento delle partite e poi Foti che lo sostituirà è bravo e sarà all’altezza della situazione”.