Calcio: De Zerbi, ‘con la Roma sarà sfida difficile, De Rossi un amico e ho grande stima’

Febbraio 23, 2024

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Ottavo di finale di Europa League con la Roma? Al momento il mio sguardo è sulla partita con l’Everton e quella di FA Cup con i Wolves e poi penseremo alla Roma e alla sfida di Europa League. Sarà sicuramente difficile, ma se vogliamo arrivare lontano in questa competizione dobbiamo vincere, contro la Roma o chiunque altro”. Lo ha detto il tecnico del Brighton Roberto De Zerbi in conferenza stampa in vista del match di Premier League con l’Everton a commento del sorteggio di Europa League con i giallorossi. “De Rossi è un mio grande amico, le nostre figlie sono grandi amiche e ho grande rispetto e stima di lui. Sapevo da prima che lavorasse alla Roma che poteva essere un grande allenatore, perché da giocatore ha dimostrato una incredibile personalità e perché suo padre è un allenatore. Vive il calcio come me, ha un grande cuore e siamo amici. Ma voglio vincere”.