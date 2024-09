Calcio: Del Piero a Ny ‘ambasciatore’ dello sport italiano, ‘passione che unisce’

22 Settembre 2024

New York, 22 set. (Adnkronos) – C’è anche Alex Del Piero a New York, nella sede del Consolato italiano oggi ‘teatro’ dell’evento ‘Sport Made in Italy: strumento di crescita’. L’ex capitano della Juve, uomo simbolo della Nazionale, e’ ambassador della Lega Calcio ed è per questo volato negli States per prendere parte all’evento organizzato dal nostro consolato nel quadro delle celebrazioni della Giornata dello sport italiano nel mondo. Occhiali da vista blu elettrico, vestito scuro e sorriso impeccabile, uno dei giocatori più amati del calcio italiano racconta cosa significhi rappresentare nel mondo lo sport in tricolore.

“Rappresentiamo con orgoglio e onore la nostra nazione, cerchiamo di farlo al meglio, in campo e fuori -spiega Del Piero -. L’obiettivo è sempre lo stesso: cercare di far capire nel mondo, anche se è noto, che l’Italia è un paese meraviglioso. Lo sport accomuna le persone per la passione, quando gioca l’Italia siamo uniti tutti. Come disse Mandela ‘lo sport ha il potere di mille persone, ha il potere di cambiare le cose’. Noi facciamo il nostro, cerchiamo di dare il nostro contributo”.

A chi, tra i giornalisti, gli domanda di investimenti che rischiano di minare i valori dello sport, “io parlo di passione – risponde Del Piero – perché è quel che conosco meglio. Ora, tra investimenti e passione il segreto -diciamo pure un po’ il segreto di Pulcinella- è trovare un bilanciamento, come si possa unire l’una e l’altra cosa. Gli investimenti avranno sempre un ruolo importante, ma quando si hanno soldi bisogna spenderli bene, nei posti giusti, e quando l’equilibrio funziona si hanno squadre che hanno un presente e un futuro. Noi lo auspichiamo per tutte le squadre”. Per Del Piero, del resto, il ‘motore’ dello sport resta sempre e comunque la passione. “Avete visto le Olimpiadi e le Paralimpiadi? L’Italia ha avuto atleti più che straordinari, noi cerchiamo di rappresentare l’Italia al meglio, ci sono sport che hanno meno risorse eppure l’impegno e’ sempre lo stesso”. Quanto al ruolo che spetta alla politica, “non deve facilitarlo -nello sport siamo abituati a lottare-, ma valutare nel modo corretto come accompagnare il sistema”, afferma il campione del mondo, ricordando che lo sport muove milioni di persone, dunque “speriamo che ognuno faccia la sua parte” per sostenerlo.