Calcio: Del Piero, ‘alla Juve manca serenità, in campo e fuori’

Ottobre 26, 2022

Roma, 26 ott. – (Adnkronos) – “La cosa che manca di più in questo momento alla Juventus è la serenità. La serenità dà iniziativa e intraprendenza, questi aspetti non si vedono tra i bianconeri”. E’ l’analisi della bandiera bianconera Alessandro Del Piero sul momento negativo della Juventus, eliminata dalla Champions e in ritardo in campionato. “Il Benfica ha giocato con un’intensità pazzesca, abbinata ad alte capacità tecniche -sottolinea Del Piero a Sky Sport, dopo il ko per 4-3 dei bianconeri al ‘Da Luz’-. Il punteggio è stato falsato dal coraggio finale, poteva andare peggio. La serenità è fondamentale: la situazione non si riflette solo in campo, ma anche nella società”.