Marzo 21, 2023

Parigi, 21 mar. – (Adnkronos) – “Mbappé è il nuovo capitano dei Bleus, Griezmann è il vice-capitano”. Il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps, in un’intervista TF1, ufficializza la scelta di Kylian Mbappé come capitano della nazionale francese. “Kylian ha tutte le carte in regola per avere questa responsabilità, sul campo come nella vita di gruppo, essendo un elemento unificante”, aggiunge Deschamps.