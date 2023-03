Calcio: Di Lorenzo ai tifosi del Napoli, ‘non cadete in provocazioni’

Marzo 14, 2023

Napoli, 14 mar. – (Adnkronos) – Un appello a “non cadere in provocazioni”, in vista del match di ritorno di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, viene lanciato dal capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo attraverso un video pubblicato sul profilo twitter del club azzurro. “Stiamo vivendo una stagione eccezionale e domani possiamo fare la storia del Napoli. Dobbiamo tutti cercare di vivere una giornata che sia bella, senza disordini e senza liti. Come vostro capitano vi chiedo dunque di non cadere in provocazioni”.