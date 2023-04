Calcio: Di Lorenzo, ‘ieri non siamo stati noi, pausa per le nazionali ha inciso ma niente alibi’

Aprile 3, 2023

Napoli, 3 apr. – (Adnkronos) – “È stata una brutta prestazione. Non si è visto il solito Napoli e ora col mister rivedremo gli errori per migliorare in vista della prossima partita. Sicuramente le nazionali portano vie energie a causa dei lunghi viaggi, non c’è stato modo di lavorare tutti insieme. Non è un alibi, anche loro hanno avuto tanti nazionali, ma avere l’intera settimana di lavoro ti aiuta a preparare la partita. Ora testa al Lecce”. Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo torna con queste parole sul pesante ko di ieri sera al ‘Maradona’ contro il Milan. “Non siamo stati noi, dovevamo fare una prestazione migliore -aggiunge Di Lorenzo a radio Kiss Kiss Napoli-. Per tutto l’anno c’è stato un entusiasmo incredibile, non vediamo l’ora di regalargli la gioia dello Scudetto, ma nello spogliatoio sappiamo di non aver vinto ancora nulla e che ci servono ancora dei punti per vincerlo. Dovremo rimanere concentrati sul campo, poi se sarà festeggeremo insieme”. Infine il capitano azzurro si proietta sulla prossima sfida in programma ancora con il Milan: “La doppia sfida di Champions sarà un’altra cosa, partiremo alla pari e sarà comunque difficile perché abbiamo visto che il Milan è una grande squadra. Dovremo far meglio per superare il turno”.