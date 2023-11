Calcio: Di Lorenzo, ‘situazione Napoli non ci vede felici, faremo di tutto per risolverla’

Novembre 13, 2023

Firenze, 13 nov. – (Adnkronos) – “E’ una situazione particolare che non ci vede felici, faremo di tutto per risolverla, ma non posso dire altro”. Così il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, nel corso della Hall of Fame del calcio italiano a Coverciano, in merito al delicato momento degli azzurri.