Calcio: Di Lorenzo, ‘vogliamo rivincere lo scudetto’

Novembre 4, 2023

Salerno, 4 nov. – (Adnkronos) – “Sapevamo sarebbe stata una partita difficile in un campo difficile ma l’abbiamo approcciata bene, abbiamo sofferto solo su qualche corner, la vittoria è meritata. Abbiamo fatto una buona partita, siamo contenti”: Così il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo dopo la vittoria per 2-0 sul campo della Salernitana.

“Problemi non ci sono mai stati, in qualche partita non abbiamo reso secondo le nostre possibilità ma da inizio anno abbiamo anche fatto buoni match -aggiunge Di Lorenzo a Dazn-. Oggi era importante vincere, è sempre bello vincere il derby. Scudetto? L’obiettivo è stare lì e giocarcela fino alla fine per rivincere il campionato. La squadra è forte e ha grande qualità. Stiamo crescendo sotto il profilo della gestione della partita, ora vogliamo vincere le prossime due prima della sosta”.