Calcio: Djalò, ‘Allegri mi conosce bene, da lui posso imparare tanto’

Gennaio 25, 2024

Torino, 25 gen. – (Adnkronos) – “Allegri mi ha dato fiducia, lui mi conosce bene. Abbiamo un allenatore molto forte dal quale posso imparare tanto. So come gioca la squadra però devo imparare ancora, stamattina ho parlato con lui e ho imparato delle cose che non sapevo perché qui si gioca diversamente che in Francia”. Così Tiago Djalò nella sua conferenza stampa di presentazione da nuovo difensore della Juventus. “Il ginocchio sta bene, io sono pronto. Dove mi vedo nel 3-5-2? Posso giocare a sinistra, a destra, in mezzo, dove mi chiede il mister”, aggiunge il 23enne portoghese.