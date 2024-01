Calcio: Djalò, ‘mi ispiro a Thuram, alla Juve per vincere’

Gennaio 25, 2024

Torino, 25 gen. – (Adnkronos) – “Alla Juve ci sono e ci sono stati molti difensori di qualità e io mi ispiro a Lilian Thuram. Non ho parlato con Ronaldo, ma quando ho sentito che la Juve mi voleva per me è stato importante. Quando ho parlato con loro ho capito che avevano una strategia, mi sono sentito bene e ho firmato”. Così Tiago Djalò nel corso della conferenza stampa di presentazione da nuovo difensore della Juventus. “Io sono qui perché voglio giocare, darò tutto per la squadra -aggiunge il 23enne portoghese-. Sono molto tranquillo, so di avere le qualità per poter giocare qui. La Serie A è un campionato più tattico, ma io sono qui per imparare e non sarà un problema”. Djalò ritrova a Torino il suo ex compagno di squadra al Lille Tim Weah. “L’ho sentito, mi ha detto che la Juve è una squadra di qualità ma sono venuto perché penso ci sia una buona strategia per me. Tim è stato importante, ma non ha cambiato niente nella mia decisione”. Scudetto? “Dobbiamo fare un buon lavoro, vogliamo vincere il campionato e dobbiamo fare di tutto perché è difficile e dobbiamo giocare bene tutte le partite. Penso che abbiamo le qualità per vincere lo Scudetto”, conclude Djalò.