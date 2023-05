Calcio: domani durante Roma-Inter premiazione scudetto per le giallorosse

Maggio 19, 2023

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – La Roma è pronta a celebrare insieme ai suoi tifosi la vittoria del primo Scudetto della sua storia. Domani allo stadio ‘Tre Fontane’, al termine della sfida con l’Inter, si svolgerà la premiazione della squadra giallorossa, che riceverà il trofeo dal presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani e dall’amministratore delegato di Tim Pietro Labriola. La 27ª giornata si aprirà alle 12.30 con Como-Pomigliano e Sampdoria-Parma, due sfide che indirizzeranno l’appassionante volata salvezza, mentre domenica alle 14.30 all’’Artemio Franchi’ di Firenze andrà in scena il match tra Fiorentina e Juventus. Come disposto dalla Figc, il calcio d’inizio delle partite sarà preceduto dal minuto di raccoglimento per onorare la memoria delle vittime dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. Lo annuncia la Figc con un comunicato.

Sarà un pomeriggio speciale per le campionesse d’Italia, attese dalla premiazione per lo straordinario percorso che ha consentito a Bartoli e compagne di sbaragliare la concorrenza e conquistare il titolo con quattro turni d’anticipo. Prima di festeggiare il titolo, la Roma andrà a caccia della ventiduesima vittoria stagionale in campionato, mentre l’Inter – trascinata da Chawinga, miglior marcatrice di questa edizione della Serie A Tim con 22 reti – cercherà di fare bottino pieno per scavalcare momentaneamente il Milan, terzo con 2 punti di vantaggio sulle nerazzurre. Domenica alle 14.30 la Fiorentina ospiterà la Juventus, che dopo aver blindato il secondo posto in classifica è già proiettata verso la finale di Coppa Italia Fs Italiane con la Roma che si disputerà domenica 4 giugno allo stadio ‘Arechi’ di Salerno.