Calcio: Donnarumma, ‘le mie parole sulla Nazionale sono state strumentalizzate’

Giugno 18, 2023

Enschede, 18 giu. – (Adnkronos) – “Qualcuno ha voluto strumentalizzare le mie parole. Il mio discorso era quello di ritrovare spensieratezza, di ritrovare divertimento nel giocare la palla, soprattutto nel secondo tempo, e non di essere qua, o di allenamenti, e così via”. Lo dice il portiere del Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma al microfono di Sky Sport nell’immediata vigilia di Olanda-Italia, match valido per il terzo e quarto posto della Nations League.

“Il mio discorso era in campo, di ritrovare spensieratezza nel giocare la palla -aggiunge Donnarumma-. L’hanno capito tutti, purtroppo tranne uno. Questo ci ha dato molto fastidio, ma ci siano fatti su una risata. Il mister è intelligente, abbiamo uno staff intelligente, quindi, continuiamo a lavorare, non ci facciamo destabilizzare da niente, continuiamo a lavorare duro, a dare tutto per questa maglia e i risultati arriveranno”.