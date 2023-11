Calcio: doppietta Diaz davanti al padre rilasciato e Colombia batte 2-1 Brasile, ko anche Argentina

Novembre 17, 2023

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – Luis Diaz ha segnato una doppietta con la sua Colombia che ha steso il Brasile 2-1 in una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo, pochi giorni dopo che suo padre è stato rilasciato dai rapitori. L’attaccante del Liverpool ha segnato due gol in quattro minuti alla fine del secondo tempo, sotto gli occhi di suo padre Luiz Manuel Diaz, trattenuto per 12 giorni prima del suo rilascio la scorsa settimana. Gabriel Martinelli dell’Arsenal aveva portato il Brasile in vantaggio dopo soli quattro minuti. La prima vittoria della Colombia sul Brasile in otto anni la porta al terzo posto nella classifica di qualificazione sudamericana, mentre il Brasile, che ha subito la seconda sconfitta consecutiva nella competizione, scende al quinto posto.

In una notte di sorprese, i gol di Ronald Araujo e Darwin Nunez hanno visto l’Uruguay battere l’Argentina 2-0. Lionel Messi ha faticato a imporsi, colpendo la traversa nel secondo tempo. La vittoria dell’Uruguay li porta al secondo posto in classifica, due punti dietro l’Argentina. Il Venezuela è al quarto posto dopo un pareggio a reti inviolate, con l’Ecuador, Cile e Paraguay anch’essi a zero, mentre la Bolivia ha vinto la battaglia tra le ultime due con una vittoria per 2-0 sul Perù.