Calcio: Dossena, ‘campionato sbriciolato, a Napoli bello essere calciatori’

Maggio 5, 2023

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Una cosa straordinaria per Napoli. Questo campionato lo hanno distrutto, sbriciolato. Gruppo fantastico, capace di unirsi e remare nella stessa direzione. È semplice farlo quando le cose vanno bene, ma questa squadra ha talento e qualità ed è riuscita in una impresa meravigliosa”. Lo ha dichiarato Beppe Dossena all’Adnkronos.

“L’apporto della città, dei tifosi è stato fondamentale e bravo è stato Spalletti, dimostrando di essere un grande gestore. A Napoli è semplice sentirsi calciatori perché l’aria e l’entusiasmo sono palpabili, lo dimostrano i rapporti viscerali degli ex giocatori. Le altre non sono riuscite a tenere il passo degli azzurri, e alcune hanno rose di assoluto livello ma si sono complicate la strada da sole. Il distacco enorme non rispecchia i valori delle avversarie ma squadre sulla carta favorite ad inizio campionato, come l’Inter, hanno fatto troppa fatica. La semifinale Champions tra le milanesi importante, però in campo ci sono pochi italiani. Speriamo che tutto il mondo del calcio si concentri sul formare nuovi talenti nostrani”, ha aggiunto Dossena.