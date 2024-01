Calcio: Douglas Costa torna in Brasile, contratto fino al 2025 con la Fluminense

Gennaio 28, 2024

Rio de Janeiro, 28 gen. -(Adnkronos) – Douglas Costa è un nuovo giocatore della Fluminense. L’ex attaccante esterno della Juventus torna in patria firmando un contratto valido fino a luglio 2025 con il club di Rio de Janeiro. Douglas Costa dopo l’esperienza in bianconero ha giocato per due stagioni con i Los Angeles Galaxy. “Vengo con una grande voglia di mostrare al mondo quello che so fare -dice Douglas Costa-. I tifosi del Tricolor possono aspettarsi molta dedizione e prestazioni, poiché farò del mio meglio affinché possiamo emergere campioni di tutto ciò in cui competiamo”.