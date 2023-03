Calcio: Dunga, ‘Ancelotti ct del Brasile? Sarebbe un grande nome, ma non hanno ancora deciso’

Marzo 28, 2023

Roma, 28 mar. – (Adnkronos) – “Non so se sarà lui, sicuramente è uno molto capace. Ha vinto ovunque, quando è arrivato al Real Madrid la squadra sembrava finita e ha rigenerato l’ambiente. Ma non so niente, non lo sanno neanche in federazione figuriamoci io…”. Lo dice l’ex capitano ed ex ct del Brasile Carlos Dunga in merito alla possibilità di vedere Carlo Ancelotti sulla panchina verdeoro. “Mi sembrano molto stressati, però, non hanno ancora preso una direzione -aggiunge l’ex giocatore della Fiorentina alla ‘Gazzetta dello Sport’-. Quello di Carletto è un grande nome, sa dialogare con i giocatori ed è abituato a lavorare con i brasiliani”. Dunga parla della sua pausa dal mondo della panchina, dopo la seconda esperienza con il Brasile: “Dovevo crescere i miei figli, che mi avevano già seguito in Italia, Germania e Giappone. Dovevano costruirsi una loro vita a casa, serviva la proposta cui era impossibile dire no ma non è arrivata”.