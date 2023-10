Ottobre 31, 2023

Roma, 31 ott. – (Adnkronos) – Paulo Dybala e Oriana Sabatini convolano a nozze. La coppia lo annuncia sui propri profili social. Prima postando nelle stories di Instagram una foto abbracciati a Fontana di Trevi: l’attaccante giallorosso tiene in mano la scatola con l’anello, in quella che presumibilmente è stato il luogo della proposta. In un’altra immagine la Sabatini mostra l’anello di diamanti scelto dalla ‘Joya’, con la didascalia “Per sempre”.